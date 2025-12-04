Le Havre AC vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 15 de la Ligue 1, Paris FC y Le Havre AC se enfrentan el domingo 7 de diciembre desde las 12:15 horas, en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Paris FC

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC no pudo ante Lille en el Stade Océane. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Paris FC finalizó con un empate 1-1 ante Auxerre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Ruddy Buquet, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 13 Paris FC 15 14 4 3 7 -5 14 Le Havre AC 14 14 3 5 6 -8

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Horario Le Havre AC y Paris FC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

