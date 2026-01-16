Lazio vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 19 de enero, a partir de las 15:45 horas, Como 1907 visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Lazio y Como 1907

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio ganó su último duelo ante Hellas Verona por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Como 1907 acabó en empate por 1-1 ante Bologna. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 9 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 46 20 15 1 4 26 2 Milan 43 20 12 7 1 17 3 Napoli 40 20 12 4 4 13 6 Como 1907 34 20 9 7 4 12 9 Lazio 28 20 7 7 6 5

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Como 1907, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

