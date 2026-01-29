Italia - Serie A 2025-2026

Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cremonese vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el domingo 1 de febrero, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Davide Massa.

Por

MeridianoBet
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:33 am
Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese
Cremonese recibe el próximo domingo 1 de febrero a Inter por la fecha 23 de la Serie A, a partir de las 13:00 horas en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Inter

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 0 a 1 ante Sassuolo en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 6-2 a Pisa. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 4 en su arco.

 

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter fue el ganador por 4 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 52 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (17 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 52 22 17 1 4 31
2
Milan 47 22 13 8 1 18
3
Roma 43 22 14 1 7 14
4
Napoli 43 22 13 4 5 11
14
Cremonese 23 22 5 8 9 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 24: vs Atalanta: 9 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Sassuolo: 8 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Cremonese e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

