Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

A partir de las 16:00 horas el próximo viernes 2 de enero, Getafe visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Getafe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Elche. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó derrotado 0 a 4 ante Betis. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 8.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 11 Getafe 20 17 6 2 9 -9 15 Rayo Vallecano 18 17 4 6 7 -7

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Getafe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

