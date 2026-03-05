Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Genoa y Roma correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 13:00 horas, el domingo 8 de marzo.

Así llegan Genoa y Roma

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Inter. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Roma igualó 3-3 el juego frente a Juventus. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Roma.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 27 puntos (6 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que la visita sumó 51 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (16 PG - 3 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 4 Roma 51 27 16 3 8 18 15 Genoa 27 27 6 9 12 -7

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Hellas Verona: 15 de marzo - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Udinese: 20 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Como 1907: 15 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Lecce: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Roma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

