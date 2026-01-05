Fulham y Chelsea se miden por la fecha 21

El cotejo entre Fulham y Chelsea, por la fecha 21 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 15:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Chelsea
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de un resultado igualado, 2-2, ante Liverpool. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de empatar 1-1 ante Manchester City. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 7 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Chelsea quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 28 puntos (8 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 5 PP).
Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Manchester City
|42
|20
|13
|3
|4
|26
|3
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|5
|Chelsea
|31
|20
|8
|7
|5
|11
|11
|Fulham
|28
|20
|8
|4
|8
|-1
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Fulham y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas