EN VIVO: Pafos vence a Villarreal en el Alphamega Stadium

Al minuto 46, el conjunto local abre el marcador con gol de Derrick Luckassen y supera a el Submarino amarillo por 1 a 0 en el Alphamega Stadium.

Las estadísticas del encuentro entre Pafos y Villarreal de la Champions:

Posesión: Pafos (58%) VS Villarreal (42%)

(58%) VS (42%) Tiros al arco: Pafos (1) VS Villarreal (9)

(1) VS (9) Fouls cometidos: Pafos (11) VS Villarreal (13)

(11) VS (13) Pases Correctos: Pafos (258) VS Villarreal (419)

(258) VS (419) Pases Incorrectos: Pafos (61) VS Villarreal (52)

(61) VS (52) Recuperaciones: Pafos (20) VS Villarreal (17)

(20) VS (17) Tarjetas Amarillas: Pafos (1) VS Villarreal (2)

Así llegan Pafos y Villarreal

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

En la jornada previa, Pafos igualó 0-0 el juego ante Kairat Almaty. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 2 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

El partido en el Alphamega Stadium fue dirigido por el árbitro Sven Jablonski.

Formación de Pafos hoy

Juan Carcedo presentó una alineación 4-3-3 con Neofytos Michael en la portería; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz y Ken Sema en la línea defensiva; Ivan Sunjic, David Goldar y Pepe en el mediocampo; y Mislav Orsic, Vlad Dragomir y Domingos Quina en la delantera.

Formación de Villarreal hoy

Por su parte, el entrenador Marcelino García Toral ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Luiz Júnior; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona como defensores; Nicolas Pépé, Dani Parejo, Pape Gueye y Alberto Moleiro como centrocampistas; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze como delanteros.

