EN VIVO: Segundo gol de PSG, que le gana a Bayer Leverkusen por 2 a 1

El conjunto visitante se impone otra vez a través de Désiré Doué. El local había descontado una vez para el empate con Aleix García, pero ahora volvió a quedar en desventaja.

Las estadísticas del encuentro entre Bayer Leverkusen y PSG de la Champions:

Posesión: Bayer Leverkusen (68%) VS PSG (32%)

(68%) VS (32%) Tiros al arco: Bayer Leverkusen (0) VS PSG (1)

(0) VS (1) Fouls cometidos: Bayer Leverkusen (5) VS PSG (4)

(5) VS (4) Pases Correctos: Bayer Leverkusen (84) VS PSG (241)

(84) VS (241) Pases Incorrectos: Bayer Leverkusen (20) VS PSG (15)

(20) VS (15) Recuperaciones: Bayer Leverkusen (5) VS PSG (5)

(5) VS (5) Tarjetas Amarillas: Bayer Leverkusen (1) VS PSG (1)

(1) VS (1) Tarjetas Rojas: Bayer Leverkusen (1) VS PSG (1)

La previa del encuentro entre Bayer Leverkusen y PSG por Champions League 2025-2026 :

Así llegan Bayer Leverkusen y PSG

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen sacó un empate por 1 en su visita a PSV.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Barcelona con un marcador 2 a 1.

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

El estratega Kasper Hjulmand apostó por una formación 3-6-1 con Mark Flekken bajo los tres palos; Robert Andrich, Loic Bade y Edmond Tapsoba en la zaga; Arthur, Ezequiel Fernández, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en el medio; y Christian Kofane como atacante.

Formación de PSG hoy

Por su parte, el entrenador Luis Enrique planteó un esquema táctico 4-3-3 con Lucas Chevalier en la portería; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y Désiré Doué en el mediocampo; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.

