Champions League 2025-2026

EN VIVO: Segundo gol de PSG, que le gana a Bayer Leverkusen por 2 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 03:54 pm
EN VIVO: Segundo gol de PSG, que le gana a Bayer Leverkusen por 2 a 1
Suscríbete a nuestros canales

El conjunto visitante se impone otra vez a través de Désiré Doué. El local había descontado una vez para el empate con Aleix García, pero ahora volvió a quedar en desventaja.

Las estadísticas del encuentro entre Bayer Leverkusen y PSG de la Champions:

  • Posesión: Bayer Leverkusen (68%) VS PSG (32%)
  • Tiros al arco: Bayer Leverkusen (0) VS PSG (1)
  • Fouls cometidos: Bayer Leverkusen (5) VS PSG (4)
  • Pases Correctos: Bayer Leverkusen (84) VS PSG (241)
  • Pases Incorrectos: Bayer Leverkusen (20) VS PSG (15)
  • Recuperaciones: Bayer Leverkusen (5) VS PSG (5)
  • Tarjetas Amarillas: Bayer Leverkusen (1) VS PSG (1)
  • Tarjetas Rojas: Bayer Leverkusen (1) VS PSG (1)

 

La previa del encuentro entre Bayer Leverkusen y PSG por Champions League 2025-2026 :

 

Así llegan Bayer Leverkusen y PSG

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen sacó un empate por 1 en su visita a PSV.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Barcelona con un marcador 2 a 1.

 

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Bayer Leverkusen hoy

El estratega Kasper Hjulmand apostó por una formación 3-6-1 con Mark Flekken bajo los tres palos; Robert Andrich, Loic Bade y Edmond Tapsoba en la zaga; Arthur, Ezequiel Fernández, Aleix García, Alejandro Grimaldo, Claudio Echeverri y Ernest Poku en el medio; y Christian Kofane como atacante.

Formación de PSG hoy

Por su parte, el entrenador Luis Enrique planteó un esquema táctico 4-3-3 con Lucas Chevalier en la portería; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y Désiré Doué en el mediocampo; y Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Venezuela Champions League Copa Libertadores Real Madrid
Martes 21 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Zona Apuestas