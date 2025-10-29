Con muchos goles, Juventus derrotó 3-1 a Udinese

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 9 de la Serie A, el anfitrión del partido entre Juventus y Udinese festejó este miércoles en el Allianz Stadium con un 3-1. La ventaja inicial de Juventus fue obra de Dusan Vlahovic y llegó a partir de un penal durante el minuto 4 del primer tiempo. Udinese consiguió recuperarse para empatar con un disparo al minuto 45 de la misma etapa. Pero, la determinación del equipo de Massimo Brambilla lo llevó a terminar celebrando la victoria por 3 a 1 con un gol de cabeza y otro de penal, convertidos por Federico Gatti (21' 2T) y por Kenan Yildiz (50' 2T).

Kenan Yildiz estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 77 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

El desempeño Kenan Yildiz lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Juventus metió 1 gol y buscó el arco contrario con 7 disparos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Dusan Vlahovic. El atacante de Juventus brilló al convertir 1 gol y al patear 5 veces.

El DT de Juventus, Massimo Brambilla, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Michele Di Gregorio en el arco; Pierre Kalulu, Federico Gatti y Lloyd Kelly en la línea defensiva; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Filip Kostic, Lois Openda y Kenan Yildiz en el medio; y Dusan Vlahovic en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Kosta Runjaic salió con una disposición táctica 3-5-2 con Maduka Okoye bajo los tres palos; Saba Goglichidze, Christian Kabasele y Oumar Solet en defensa; Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski, Jesper Karlström, Arthur Atta y Hassane Kamara en la mitad de cancha; y Nicolò Zaniolo y Keinan Davis en la delantera.

Marco Di Bello fue el árbitro escogido para el partido en el Allianz Stadium.

En la próxima fecha, Juventus visitará a Cremonese y Udinese jugará de local frente a Atalanta.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el noveno lugar.

Cambios en Juventus

75' 2T - Salió Lois Openda por Jonathan David

87' 2T - Salieron Filip Kostic por Daniele Rugani y Dusan Vlahovic por Teun Koopmeiners

Amonestado en Juventus:

44' 2T Michele Di Gregorio (Demorar el juego)

Cambios en Udinese

37' 1T - Salió Keinan Davis por Adam Buksa

57' 2T - Salieron Jakub Piotrowski por Sandi Lovric y Nicolò Zaniolo por Vakoun Bayo

73' 2T - Salieron Arthur Atta por Lennon Miller y Kingsley Ehizibue por Alessandro Zanoli

Amonestados en Udinese:

2' 1T Saba Goglichidze (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 47' 1T Jakub Piotrowski (Insultar o desaprobar al árbitro), 33' 2T Sandi Lovric (Conducta antideportiva) y 37' 2T Lennon Miller (Conducta antideportiva)

