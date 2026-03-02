CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Melgar: previa, horario y cómo llegan para la llave 12 de la Copa Sudamericana

Melgar se mide ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el jueves 5 de marzo a las 20:30 horas. El partido será supervisado por Flávio de Souza.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:55 am
A partir de las 20:30 horas el próximo jueves 5 de marzo, Melgar visita a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el duelo correspondiente a la llave 12 de la Copa Sudamericana.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2022, y Melgar se impuso por 1 a 0.

Flávio de Souza es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Cienciano y Melgar, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

