Celta vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

El cotejo entre Celta y Athletic Bilbao, por la fecha 16 de la Liga, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 11:15 horas, en el estadio el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Athletic Bilbao
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta logró un triunfo por 2-0 ante Real Madrid. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao viene de caer derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Athletic Bilbao quien ganó 1 a 2.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|7
|Athletic Bilbao
|23
|16
|7
|2
|7
|-5
|10
|Celta
|19
|15
|4
|7
|4
|-1
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas