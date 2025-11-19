Cagliari vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, Genoa visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Genoa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar ante Como 1907 por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Genoa acabó en empate por 2-2 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 14 Cagliari 10 11 2 4 5 -5 18 Genoa 7 11 1 4 6 -8

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Cagliari y Genoa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

