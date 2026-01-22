¿Buscas los fijos del 5y6? Aquí tienes los recomendados para ganar este viernes en MeridianoBet

Suscríbete a nuestros canales

La tradición favorita de los venezolanos hoy, viernes 23 de enero de 2026, se siente más que nunca y es que puedes sellar tus tickets de manera rápida, fácil y segura en MeridianoBet en el segundo fin de semana de jornadas del año.

La quinta carrera, tercera válida del día, la correrán diez yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras. De todos, MeridianoBet pondría a ganar a Lady Rocket (1), Victoria de Oro (3), Waya Waya (6) y Lady Soal (5).

Para la cuarta válida igualmente con yeguas, MBet recomienda apostarle a Celestial (9), Johanakarina (5), Bellezze (8) y Oh Marquesa (1). Para la siguiente, la séptima carrera, podrías sellar el ticket con Inspiración (8).

La última decisión la tienes tu, pero te recomendamos apostar y sellar tus tickets del 5y6 nacional en www.meridianobe.net, la plataforma que más paga en el país.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González