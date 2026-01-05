Brentford recibirá a Sunderland por la fecha 21

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 7 de enero a las 15:30 horas.

Así llegan Brentford y Sunderland

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford derrotó por 4 a 2 a Everton en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 9 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Matthew Donohue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 7 Brentford 30 20 9 3 8 4 8 Sunderland 30 20 7 9 4 2

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Brentford y Sunderland, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

