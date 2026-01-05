Brentford recibirá a Sunderland por la fecha 21

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 7 de enero a las 15:30 horas.
Así llegan Brentford y Sunderland
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford derrotó por 4 a 2 a Everton en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland resultó vencedor por 2 a 1.
El local está en el séptimo puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 9 PE - 4 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Matthew Donohue.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Manchester City
|42
|20
|13
|3
|4
|26
|3
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|7
|Brentford
|30
|20
|9
|3
|8
|4
|8
|Sunderland
|30
|20
|7
|9
|4
|2
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Horario Brentford y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas