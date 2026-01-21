Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Por la fecha 23 de la Premier League, Liverpool y Bournemouth se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 13:30 horas, en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Liverpool
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en 1 frente a Brighton and Hove en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 12 goles y sumó 9 a favor.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Liverpool finalizó con un empate 1-1 ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.
En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 27 puntos (6 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 6 PP).
El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|22
|13
|4
|5
|24
|3
|Aston Villa
|43
|22
|13
|4
|5
|8
|4
|Liverpool
|36
|22
|10
|6
|6
|4
|15
|Bournemouth
|27
|22
|6
|9
|7
|-6
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas