Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Por la fecha 23 de la Premier League, Liverpool y Bournemouth se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 13:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Liverpool

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 1 frente a Brighton and Hove en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 12 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Liverpool finalizó con un empate 1-1 ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 27 puntos (6 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 4 Liverpool 36 22 10 6 6 4 15 Bournemouth 27 22 6 9 7 -6

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

