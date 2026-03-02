CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Boston River vs Racing (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 14 de la Copa Sudamericana

Boston River y Racing (U) se enfrentan en el estadio Campeones Olímpicos, con el arbitraje de Juan Benítez. El duelo se jugará el jueves 5 de marzo desde las 18:00 horas.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 11:05 am
El juego entre Boston River y Racing (U) se disputará el próximo jueves 5 de marzo por la llave 14 de la Copa Sudamericana, a partir de las 18:00 horas en el estadio Campeones Olímpicos.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Benítez.

Horario Boston River y Racing (U), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

      Lunes 02 de Marzo de 2026
