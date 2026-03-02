Boston River vs Racing (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 14 de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Boston River y Racing (U) se disputará el próximo jueves 5 de marzo por la llave 14 de la Copa Sudamericana, a partir de las 18:00 horas en el estadio Campeones Olímpicos.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Benítez.

Horario Boston River y Racing (U), según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.