Betis vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Girona y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 23 de noviembre desde las 11:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Así llegan Betis y Girona

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 1-1 frente a Valencia. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de un triunfo 1 a 0 frente a Alavés. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 6 PP).

El enfrentamiento más esperado por Betis será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Sevilla con Sevilla. El encuentro se disputará el 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y comenzará a las 12:15 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 5 Betis 20 12 5 5 2 6 18 Girona 10 12 2 4 6 -13

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Girona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

