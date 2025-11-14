Bélgica visita a Kazajistán por la fecha 9 del grupo J

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 10:00 horas, Kazajistán y Bélgica protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 del grupo J de las Eliminatorias, en el estadio Astana Arena.

Así llegan Kazajistán y Bélgica

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Kazajistán en partidos de las Eliminatorias

Kazajistán sacó un empate por 1 en su visita a Macedonia del Norte. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bélgica en partidos de las Eliminatorias

Bélgica viene de derrotar a Gales con un marcador 4 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 20 goles y le han convertido 5 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y el marcador favoreció a Bélgica con un marcador de 6-0.

Bélgica lidera el Grupo J con 14 puntos y 21 goles, mientras que Kazajistán ocupa el cuarto puesto de la tabla y suma apenas 7 unidades y 8 anotaciones.

Donatas Rumsas será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Kazajistán y Bélgica, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

