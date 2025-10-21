Barcelona no tiene piedad con Olympiacos y lo vence 6 a 1 con hat-trick y doblete

Suscríbete a nuestros canales

Con una actuación soberbia, los Blaugranas exhibieron este martes un dominio absoluto frente a Olympiacos, marcando un imponente 6 a 1 en el partido correspondiente a la fecha 3. Los goles del partido para el local los anotaron Fermín López, que convirtió un Hat-Trick (6' 1T, 38' 1T y 30' 2T), Lamine Yamal (22' 2T, de penal) y Marcus Rashford (28' 2T y 33' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Ayoub El Kaabi (7' 2T, de penal).

El desempeño Fermín López lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 3 goles, efectuó 51 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

También tuvo buen desempeño Pedri. El volante de Barcelona realizó 74 pases correctos y robó 4 balones.

El volante Daniel Podence de Olympiacos tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Marc Casadó de Barcelona al comienzo de la primera etapa.

El DT de Barcelona, Hans Flick, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García y Alejandro Balde en la línea defensiva; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Dro Fernández en el medio; y Marcus Rashford en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Luis Mendilibar salió con una disposición táctica 4-5-1 con Konstantinos Tzolakis bajo los tres palos; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en defensa; Santiago Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho y Daniel Podence en la mitad de cancha; y Ayoub El Kaabi en la delantera.

Urs Schnyder fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

En la próxima fecha, los Blaugranas visitarán a Club Brugge y Olympiacos jugará de local frente a PSV.

Cambios en Barcelona

58' 2T - Salió Dro Fernández por Frenkie de Jong

74' 2T - Salieron Jules Koundé por Ronald Araújo y Lamine Yamal por Roony Bardghji

75' 2T - Salió Alejandro Balde por Gerard Martín

79' 2T - Salió Pedri por Marc Bernal

Amonestado en Barcelona:

22' 1T Alejandro Balde (Conducta antideportiva)

Cambios en Olympiacos

30' 1T - Salió Chiquinho por Diogo Nascimento

45' 2T - Salió Gelson Martins por Christos Mouzakitis

52' 2T - Salió Francisco Ortega por Bruno Onyemaechi

76' 2T - Salió Daniel Podence por Roman Yaremchuk

77' 2T - Salió Ayoub El Kaabi por Mehdi Taremi

Amonestados en Olympiacos:

34' 1T Santiago Hezze (Conducta antideportiva), 38' 1T Dani García (Conducta antideportiva) y 9' 2T Daniel Podence (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Olympiacos:

11' 2T Santiago Hezze (Roja por doble amarilla)

