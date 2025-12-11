Auxerre vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Auxerre y Lille correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio L'Abbé-Deschamps desde las 12:15 horas, el domingo 14 de diciembre.

Así llegan Auxerre y Lille

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre venció 3-1 a Metz en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció en casa a Olympique de Marsella por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Lille.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (9 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 4 Lille 29 15 9 2 4 12 16 Auxerre 12 15 3 3 9 -10

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Stade Brestois: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lens: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

