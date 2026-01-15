Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Atlético de Madrid y Alavés correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio el Metropolitano desde las 11:15 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Atlético de Madrid y Alavés

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Barcelona. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

A Alavés no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Villarreal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 4 Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17 16 Alavés 19 19 5 4 10 -8

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Mallorca: 25 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Levante: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Betis: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

