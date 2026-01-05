Arsenal vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Arsenal y Liverpool se disputará el próximo jueves 8 de enero por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 16:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Liverpool

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 3-2 el juego pasado ante Bournemouth. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 5 en contra.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Liverpool finalizó en empate por 2-2 ante Fulham. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool lo ganó por 1 a 0.

El local está puntero y alcanzó 48 puntos (15 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 4 Liverpool 34 20 10 4 6 4 5 Chelsea 31 20 8 7 5 11

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

