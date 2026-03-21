Apuesta carreras hípicas nacionales en MeridianoBet

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La tradición favorita de los venezolanos se hace sentir este domingo 22 de marzo de 2026 con las carreras hípicas en el Hipódromo Internacional La Rinconada.



La tanda de carreras servirá para apostar y multiplicar ganancias y la mejor opción es hacerlo en MeridianoBet, la casa de apuestas más reconocida y respaldada en Venezuela.



Cada una de las 12 carreras de esta jornada dominical se pueden apostar en MeridianoBet e incluso aprovechar las opciones de juego que te ofrece la plataforma. En esta oportunidad, trataremos la sexta carrera del día. En esta competición veremos en la pista a yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras las cuales son Waya Waya (1), Madame Walker (2), Essencial White (3), Elorza Princess (4), Inspiración (5), Rompeparadigmas (6), Mi Goajira Adorada (7), Coffee Time (8), Reina de Vela (9) y Keep on Rockin (USA) (10).



MeridianoBet considera que para apostar sería una buena opción la yegua Keep on Rockin (USA) (10).



Si ya tomaste la decisión puedes ingresar en MeridianoBet.net donde tienes diversas opciones de apuestas tanto en carreras nacionales como internacionales. Juega, gana y cobra seguro.

R: Valeria González

MeridianoBet