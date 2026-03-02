América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales
Bucaramanga y América de Cali se enfrentarán en el estadio Alfonso López el próximo jueves 5 de marzo desde las 20:30 horas, en el encuentro correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana.
Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.
Horario América de Cali y Bucaramanga, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
