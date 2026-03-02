CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Todos los detalles de la previa del partido entre América de Cali y Bucaramanga, que se jugará el jueves 5 de marzo desde las 20:30 horas en el estadio Alfonso López. Dirige Facundo Tello Figueroa.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:50 am
América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana
Suscríbete a nuestros canales

Bucaramanga y América de Cali se enfrentarán en el estadio Alfonso López el próximo jueves 5 de marzo desde las 20:30 horas, en el encuentro correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana.

 

Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.

Horario América de Cali y Bucaramanga, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Kylian Mbappé Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada Venezuela
      Lunes 02 de Marzo de 2026
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?