América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Bucaramanga y América de Cali se enfrentarán en el estadio Alfonso López el próximo jueves 5 de marzo desde las 20:30 horas, en el encuentro correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana.

Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.

Horario América de Cali y Bucaramanga, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

