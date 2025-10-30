España - LALIGA 2025 - 2026

Alavés recibirá a Espanyol por la fecha 11

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Espanyol, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 2 de noviembre a las 11:15 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 04:24 pm
Alavés recibirá a Espanyol por la fecha 11
El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga se jugará el próximo domingo 2 de noviembre a las 11:15 horas.

Así llegan Alavés y Espanyol

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Rayo Vallecano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Elche. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.

 

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 2 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 27 10 9 0 1 12
2
Barcelona 22 10 7 1 2 13
3
Villarreal 20 10 6 2 2 8
5
Espanyol 18 10 5 3 2 3
12
Alavés 12 10 3 3 4 0
DataFactory

 

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

