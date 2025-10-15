A todo o nada: Santos y Corinthians juegan hoy el clásico Alvinegro

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 20:30 horas, Santos y Corinthians se enfrentan hoy, en el estadio el Vila Belmiro, por la fecha 28 del Brasileirao.

Así llegan Santos y Corinthians

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Santos en partidos del Brasileirao

Santos sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Ceará. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Corinthians en partidos del Brasileirao

Corinthians viene de derrotar a Mirassol con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y el marcador favoreció a Corinthians con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 10 PP).

Flavio Rodrigues De Souza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 58 26 18 4 4 24 2 Flamengo 55 26 16 7 3 37 3 Cruzeiro 52 27 15 7 5 20 12 Corinthians 33 27 8 9 10 -3 16 Santos 28 26 7 7 12 -13

Fechas y rivales de Santos en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Vitória: 20 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Botafogo: 26 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fortaleza: 3 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Palmeiras: 6 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Flamengo: 9 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Atlético Mineiro: 18 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Vitória: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Grêmio: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs RB Bragantino: 5 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Ceará: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Horario Santos y Corinthians, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

