Protesta estudiantil: Director acusado de acoso sexual es golpeado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El 17 de septiembre, en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), ubicado en la colonia de Tampico, Altamira (México) se produjo una manifestación estudiantil, debido una denuncia de acoso sexual en contra del director del plantel. El implicado fue identificado como Julio César Barrón Morales, quien fue agredido fuertemente por un grupo de jóvenes, los cuales habían propuesto una “manifestación pacífica”, a las 13:30 horas.

¿Cuáles son las acusaciones?

Diversas alumnas indicaron ser víctimas de insinuaciones y la implementación de normas estrictas. En los audiovisuales puede evidenciarse ventanas rotas, puertas, así como equipos de computación.

Mientras que el director recibió golpes y patadas por parte de los jóvenes. De inmediato, fue activada la Guardia Estatal para garantizar la protección y resguardo de los presentes. También, se presentaron agentes del Ejército Mexicano y de tránsito de Altamira.

Aunque la situación generó conmoción y preocupación en los padres y representantes no se reportaron alumnos heridos por el suceso violento. Además, fueron anunciadas las clases virtuales durante este jueves 18 de septiembre.

La Vocería del Gobierno de Tamaulipas informó que serían aplicadas otras estrategias para proteger a la comunidad estudiantil y el personal administrativo del plantel.

Finalmente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y las sanciones legales correspondientes.