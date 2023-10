¿Quieres quedar encinta? Este es el mejor momento para hacerte una prueba de embarazo

Una de las primeras muestras de un posible embarazo sin duda es la ausencia de regla en el momento que tiene que llegar en el mes. Es por eso que cuando una mujer percibe la ausencia de su regla, inmediatamente piensa en hacerse una prueba de embarazo para saber si está o no en estado.

Pese a ello, muchas veces es tanta la angustia de saber si se está encinta o no, que la mujer no espera la fecha de llegada de la regla y corre a comprar una prueba de embarazo, pero ¿es efectiva hacerla en ese momento? Y la respuesta es que no. Se ha comprobado científicamente que las pruebas de embarazo caseras o de venta libre en farmacias, son realmente efectivas, siempre que se hagan dentro del tiempo prudente porque si se hacen antes, su exactitud podría disminuir.

Lo más común que puede ocurrir con las pruebas de embarazo caseras hechas antes de tiempo es que arrojen un falso negativo, es decir, que determinen que no hay embarazo, cuando en realidad sí ha ocurrido la fecundación del óvulo.

Entonces ¿Cuándo es el momento ideal para hacer las pruebas de embarazo?

La Asociación Americana de Embarazo explica que hay dos maneras posibles de saber si se está en estado o no. La primera de ellas es por medio de la orina que se realiza con la prueba de venta libre en farmacias. Y la segunda forma es a través de una prueba de sangre.

En ambos casos, la prueba de embarazo lo que busca es identificar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana o GCH por sus siglas, que entra al torrente sanguíneo y a la orina apenas la placenta comienza a producirla, por lo que si la prueba se hace muy pronto, puede ocurrir que la placenta no haya comenzado a producir los niveles necesarios de GCH que se puedan reflejar en los fluidos corporales para determinar el embarazo.

Aunque esta hormona aumenta frenéticamente desde los primeros días del embarazo y se mantiene así durante toda la gestación, los expertos aseguran que el momento ideal para hacer la prueba de embarazo y que pueda medir una concentración correcta de GCH, es el primer día de retraso de la regla, al menos para tomarla en orina.

Para obtener un resultado en sangre acertado, se puede hacer la prueba desde los 7 hasta los 12 días después de haber mantenido relaciones sexuales, porque la concentración de esta hormona es mucho mayor y más perceptible en sangre que en orina.