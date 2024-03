Mujeres que son pioneras en la dirigencia del deporte venezolano

El mundo rindió honores este viernes 8 de marzo a la lucha de años por parte del género femenino para logar los derechos civiles que existen en la actualidad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en esta nota destacamos la labor de cinco mujeres que dirigen en el deporte, donde lograron abrir el paso en sus especialidades para generaciones futuras.

Oriana González / Entrenadora

Se ha convertido en una referencia dentro del futsal venezolano como entrenador del equipo de Tigres Futsal, es la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Conmebol Libertadores Futsal. Gonález que es oriunda de La Victoria, Aragua, ha superado barreras y desafíos para alcanzar este hito histórico en el mundo del fútbol sala.

En 2016, Oriana se convirtió en la segunda mujer en dirigir en la Liga Nacional, al frente del equipo Tigres. Apodada "La Domadora de fieras" en 2019 su equipo nunca fue derrotado en la ronda regular, lo que demuestra su dedicación y determinación a pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su camino.

En 2022, logró acceder a la Liguilla Profesional de Venezuela, la máxima división del país, donde demostró nuevamente su estilo de juego, llegó a la final de forma invicta con el equipo masculino y femenino. Su trabajo y dedicación rompió la barrera de género en la conducción de equipos.

Ninoska Clocier / Presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND)

Magister en fisiología del ejercicio y doctora en Ciencias Aplicadas al Deporte comenzó su camino dentro de la institución en 1983 y no fue hasta 2021 cuando asumió las riendas por completo del Instituto Nacional de Deportes.

Clocier estuvo en la selección nacional de voleibol y con el tiempo cumplió diversos roles y funciones dentro del IND, la última de ellas al frente de la Dirección Médica, cargo que le permitió liderar a las delegaciones nacionales en Juegos Olímpicos de la Juventud, en Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 y recientemente en Tokyo 2020, lo cual la catapultó a la cima del IND.

Ahora su trabajo está enfocado en mejorar los centros de preparación de alto rendimiento para los atletas que hacen vida en el país y que buscan concretar sus boletos a las diferentes competiciones internacionales.

María Soto / Presidenta del Comité Olímpico Venezolano

Fue jugadora de softbol y de la selección venezolana hasta convertirse en una de las mejores de la historia de esta disciplina. Su salto en la rienda de los deportes comenzó cuando asumió la presidenta de la Federación Venezolana de Softbol, por su labor en la especialidad recibió el honor de ahora dirigir hasta la fecha el Comité Olímpico Venezolano, con la misión de lograr mejores condiciones de preparación para los atletas.

Emilkar Calderas / Árbitro FIFA

Emikar Calderas, debutó en el arbitraje en el año 2016, es una de las pioneras dentro del fútbol nacional cuando ser una referí no estaba contemplado para las mujeres. La oriunda del estado Lara fue la primera árbitra suramericana en dirigir un partido en la Eurocopa Femenina en la edición 2022​, en el contexto del Memorándum de entendimiento UEFA-Conmebol.

Calderas también fue parte del panel arbitral de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2022 en Costa Rica, donde dirigió la final. También estuvo al frente en una Copa América Femenina (2018) y dos finales de Copa Libertadores Femenina (2019 y 2022).

Yusbeli Suárez / Comisaria en el baloncesto

Yusbelys Suárez tiene 28 años dedicada al mundo del baloncesto, empezó como anotadora en la mesa técnica y ha participado en torneos Suramericanos, Preolímpico, PreMundial, Ventanas FIBA.

Desde 2019 es comisario técnico del baloncesto profesional venezolano, específicamente en la Superliga Profesional de Baloncesto, máxima división de clubes del país. En 2023 ganó el premio a Comisario del Año en este torneo.

Su participación en el baloncesto masculino no le ha impedido impartir justicia en la rama femenina. Además, en distintas competencias nacionales en todo el territorio venezolano, aprovecha la oportunidad para hablar con las mujeres que estén iniciándose en el mundo del arbitraje.

"La aceptación dentro del baloncesto de una mujer no es para nada sencillo. Mi puesto me lo he ganado con trabajo y con profesionalismo; mi consejo para todas las mujeres que hoy hacen vida en el arbitraje o que quisieran hacerlo el día de mañana es que siempre se preparen y buscar mejorar", dijo en una entrevista con el periodista Gerardo Díaz.