Hijo de ex campeón de la UFC protagonizó una brutal golpiza durante una pelea de lucha libre (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La más reciente función de Knokx Pro Wrestling en Los Ángeles terminó en un auténtico escándalo que hoy da la vuelta al mundo. Lo que debía ser una velada de entretenimiento se convirtió en un hecho de violencia real cuando Raja Jackson, hijo del legendario ex campeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, perdió el control arriba del ring y desató una brutal golpiza contra el luchador Stuart Smith.

El ataque dejó al veterano inconsciente y obligó a su traslado inmediato al hospital y generó una ola de indignación tras la difusión del video en redes sociales.

Todo comenzó como parte de un segmento pactado: Syko Stu golpeó a Raja con una lata de cerveza en lo que parecía ser un acto teatral propio de la lucha libre. Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado. Raja levantó al luchador por encima de su cabeza, lo azotó violentamente contra la lona y, en lugar de detenerse, lo atacó con más de veinte puñetazos mientras este permanecía inconsciente. La transmisión en vivo por la plataforma Kick permitió que miles de espectadores presenciaran la escena, que rápidamente se volvió viral y generó indignación dentro y fuera del mundo de los deportes de combate.

Rampage Jackson responde: disculpas, aclaraciones y preocupación familiar

El ex campeón de UFC Rampage Jackson no tardó en pronunciarse luego de que el video recorriera las redes. En su mensaje aclaró que Syko Stu ya se encontraba consciente y en condición estable, aunque recalcó que lo ocurrido fue algo totalmente fuera de su control. Según Rampage, su hijo había sufrido recientemente una conmoción cerebral y no debió participar en actividades de contacto físico, lo que explicaría la reacción desmedida dentro del ring.

“No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo”, expresó Rampage con tono firme, al mismo tiempo que mostró su preocupación tanto por la salud de Raja como por la recuperación de Smith. Además, la plataforma Kick decidió vetar a Raja Jackson, y la promotora Knokx Pro emitió un comunicado condenando el incidente como un acto irresponsable y sin precedentes en su historia.

Este episodio abre un debate sobre los riesgos de mezclar peleadores de artes marciales mixtas en espectáculos de lucha libre sin la experiencia necesaria. Una línea mal interpretada entre el “show” y la realidad puede terminar en tragedia, y lo ocurrido con Raja Jackson es un ejemplo de cómo la violencia descontrolada puede empañar el espectáculo deportivo y arrastrar consigo el legado de un apellido histórico en el mundo de las peleas.