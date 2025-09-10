EnteroMix, la vacuna rusa contra el cáncer que genera esperanza entre dudas y mitos

Suscríbete a nuestros canales

EnteroMix ha captado la atención mundial al ser presentada como una vacuna oncolítica en desarrollo en Rusia, y es que, a diferencia de las vacunas tradicionales, su objetivo no es prevenir la aparición del cáncer, sino actuar como tratamiento para quienes ya lo padecen. Su propuesta combina cuatro virus inofensivos que tienen la capacidad de destruir células tumorales y activar la respuesta inmunitaria del organismo.

Los resultados obtenidos en laboratorio y en animales han sido descritos como prometedores, y es que, los estudios reportaron una reducción significativa del tamaño de los tumores, con cifras que oscilaron entre el 60% y el 80%.

Asimismo, en algunos modelos experimentales, incluso se observó la eliminación total del tumor, además, el nivel de toxicidad fue catalogado como bajo, lo que permitió continuar con la fase de ensayos clínicos en humanos.

A mediados de 2025, EnteroMix comenzó su fase I de ensayos clínicos con un grupo de 48 voluntarios. Esta etapa inicial busca determinar la seguridad del tratamiento y detectar posibles efectos secundarios. Una vez superada, el proceso pasará a fases más amplias, donde se evaluará la eficacia en distintos tipos de cáncer y se comparará con terapias existentes.

No obstante, uno de los puntos más polémicos alrededor de EnteroMix ha sido la circulación de información errónea, algunas publicaciones aseguraron que la vacuna ya estaba lista para su uso tras mostrar un 100% de efectividad. Sin embargo, ese resultado pertenece únicamente a las pruebas preclínicas, no a los ensayos en humanos. Además, se aclaró que EnteroMix no utiliza tecnología de mRNA, sino que se basa en virus oncolíticos.

Los especialistas señalan que el desarrollo de un tratamiento contra el cáncer atraviesa varias fases que pueden extenderse durante años. Para que EnteroMix sea aprobada, deberá superar con éxito tres etapas clínicas que confirmen su seguridad y eficacia a largo plazo, hasta entonces, es apresurado considerarla una solución inmediata.