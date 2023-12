¿Buscando el regalo para tu amigo secreto? Esto es lo que no deberías regalar para la ocasión

Ya casi es Nochebuena y una de las tradiciones familiares más arraigadas en el venezolano, es el intercambio de regalos. Junto con la tradición de esperar los regalos que trae Santa o el Niño Jesús, el intercambio familiar se vuelve indispensable en muchas familias para hacer mucho más agradable el momento y la espera.

En medio de esta tradición, algunas personas no quedan conformes con los regalos que les obsequian sus familiares porque sencillamente no era lo que esperaban recibir. Esta tradición incluso se aplica en las escuelas y sitios de trabajo, donde suele ocurrir la misma situación.

A propósito de ello, algunas personas se dieron la tarea de comentar cuáles son esos regalos que nunca deberían entregar a su amigo secreto. Una de las cosas que definitivamente no se debería regalar al amigo secreto es un portarretrato, aunque puede resultar un buen recuerdo para algunos, para otros suele no ser el mejor regalo para navidad.

En caso de que decidas regalar un portarretrato, lo ideal es que lo acompañes con una fotografía de un buen recuerdo que tengas con tu amigo secreto, aunque siempre es una mejor idea si se trata de un compañero, amigo o familiar muy cercano, ¡nadie quiere tener como recuerdo un portarretrato con una foto junto al jefe gruñón!

Chucherías baratas son lo siguiente en la lista, y es que muchas personas prefieren no recibir regalo antes de recibir chucherías que se pueden encontrar en cualquier transporte público. Las personas no consideran justo que habiendo establecido un límite de precio, decidan regalar chupetas, barriletes o chucherías de ese estilo.

Otro regalo que definitivamente no le agrada a la mayoría es la ropa, principalmente porque, al menos que sean amigos o familiares muy cercanos, casi nunca se sabe la talla correcta de esa persona, así que el agasajado va a terminar con alguna prenda de ropa que nunca va a usar ya sea porque no le gusta o porque simplemente no le sirve.

Aunque parezca un buen regalo, jarrones y electrodomésticos como una licuadora, un tostiarepas o algo similar, no suele ser bien recibido por tu amigo secreto, esto porque generalmente la persona prefiere recibir objetos y regalos que vayan más con su personalidad, en lugar de regalar artículos del hogar.

Y lo que no puede faltar en esta lista, que se lleva el premio mayor a lo que sin duda no se puede regalar en un intercambio, son productos de higiene personal. No necesita mucha explicación, pero por si quedan dudas, regalar este tipo de artículos personales pueden resultar humillantes para quien los recibe, porque pueden verse como seña de algún mensaje subliminal.

Así que ahora ya sabes cuáles son esos objetos y posibles regalos que definitivamente tienes que eliminar de tu lista de posibles obsequios, al menos que alguna persona haya pedido expresamente alguno de estos detalles.