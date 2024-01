Así se festeja el Día de Reyes Magos en países de habla hispana (+Video)

La festividad de los Reyes Magos es muy popular en las naciones de habla hispana, principalmente en España, México, Uruguay, Paraguay, Argentina, Puerto Rico y Venezuela.

Melchor, Gaspar y Baltazar se desplazaron desde diversas naciones de Europa, Asia y África hacia Nazaret guiados por la estrella de Belén para ofrendar regalos al Niño Jesús durante su nacimiento. Al llegar al humilde hogar del "Rey de los Judíos" le entregaron oro, incienso y mirra.

¿Cuándo se celebra el Día de Reyes Magos?

La llegada de los Reyes Magos tiene lugar la noche del 5 al 6 de enero de cada año.

¿Cuál es el significado de las ofrendas entregadas al Niño Jesús?

Los presentes están cargados de simbolismos. El oro por ser "Rey". El incienso hace referencia a "Dios" y mirra se utiliza en los procesos de embalsamiento y conservación de cadáveres y se asocia con la muerte rápida de Jesús.

¿Cómo se celebra la festividad en las diversas naciones?

En España, las famosas cabalgatas de Reyes Magos tienen lugar el 5 de enero de cada año, cuando los tres sabios inician un recorrido en transporte público entregando obsequios en varias zonas del centro de Madrid.

Mientras que, en los países latinoamericanos, la celebración está llena de ilusión, esperanza y amor. Los niños ubican cartas dirigidas a los Reyes Magos al pie de árbol, en el pesebre que evoca a Belén o en su defecto, en un zapato.

De acuerdo a las sagradas escrituras no existe evidencia de los Reyes Magos. No obstante, los Evangelios Apócrifos hacen referencia al término de "mago" como sinónimo de "astrólogo", es decir, hombre capaz de predecir acontecimientos mediante la lectura de estrellas.

En México, se desarrollan diversas actividades entorno a la festividad. Además, elaboran y degustan el tradicional "Roscón de Reyes" a base de pan dulce y cubierta de frutos secos.

Durante la fecha especial, las personas deleitan sus paladares con banquetes en unión familiar y, no pueden faltar las golosinas y postres, especialmente para los más pequeños. Cabe destacar que, representa el fin de la Navidad a propósito de la Epifanía de Jesús que se conmemora el mismo día, permitiendo la renovación del espíritu cristiano.