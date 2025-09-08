Spirit Airlines anuncia cancelación de 11 destinos: ¿Qué significa para los pasajeros?

Suscríbete a nuestros canales

Una de las aerolíneas de bajo costo más reconocidas en Estados Unidos, Spirit Airlines, ha tomado la difícil decisión de eliminar vuelos a 11 destinos nacionales a partir del próximo mes. Esta medida impactará a miles de viajeros que dependen de sus servicios económicos para desplazamientos dentro del país.

El anuncio de Spirit Airlines llega en un momento crítico para la compañía, que ha estado enfrentando serias dificultades financieras. La aerolínea se encuentra en un proceso de reestructuración de su red de operaciones debido a una crisis económica que la llevó a declararse en bancarrota por segunda vez en menos de un año. En sus informes más recientes, Spirit reportó pérdidas netas superiores a 246 millones de dólares, lo que ha generado inquietud sobre su capacidad para continuar operando en el futuro cercano.

Destinos afectados por la cancelación

A partir del 2 de octubre, Spirit Airlines dejará de operar vuelos hacia las siguientes ciudades:

• Albuquerque, Nuevo México (ABQ)

• Birmingham, Alabama (BHM)

• Boise, Idaho (BOI)

• Chattanooga, Tennessee (CHA)

• Columbia, Carolina del Sur (CAE)

• Oakland, California (OAK)

• Portland, Oregón (PDX)

• Sacramento, California (SMF)

• Salt Lake City, Utah (SLC)

• San Diego, California (SAN)

• San José, California (SJC)

Además, la aerolínea ha decidido no avanzar con la apertura de su nueva base en el Aeropuerto Regional de Middle Georgia, que estaba programada para comenzar operaciones el 16 de octubre.

Opciones para los pasajeros afectados

Los pasajeros que se vean afectados por esta cancelación recibirán reembolsos o alternativas de viaje. Sin embargo, se recomienda a los viajeros que revisen sus reservas con anticipación y estén atentos a las notificaciones oficiales para evitar inconvenientes.

A pesar de la reducción en sus rutas dentro de Estados Unidos, Spirit Airlines ha asegurado que continuará operando hacia numerosos destinos en el país, así como en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la incertidumbre sobre su situación financiera plantea preguntas sobre la sostenibilidad de sus operaciones en el futuro. En medio de una crisis financiera, es crucial que los viajeros se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias al planificar sus viajes.