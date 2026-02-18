Patrick Mahomes y los Chiefs: una reestructuración millonaria para salvar el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Kansas City Chiefs han ejecutado un movimiento agresivo en sus libros contables. Con el objetivo de ganar flexibilidad financiera de cara a la agencia libre de 2026, la franquicia ha reestructurado el contrato de su estrella, Patrick Mahomes, según informó inicialmente ESPN.

La directiva de Kansas City convirtió 54.45 millones de dólares del salario base de Mahomes para la temporada 2026 en un bono por firmar. Según los cálculos de Jason Fitzgerald, analista de Over the Cap, esta maniobra genera de inmediato 43.56 millones de dólares en espacio salarial. Con este ajuste, el impacto de Mahomes en el tope salarial (cap hit) para este año se reduce drásticamente, pasando de unos asfixiantes 78.2 millones a 34.65 millones de dólares.

El reto financiero de los Chiefs

A pesar de este respiro, la situación en las oficinas de los Chiefs sigue siendo delicada. Antes de este movimiento, el equipo se encontraba en una verdadera crisis financiera, y aunque han liberado una cifra considerable, todavía se estima que están aproximadamente 11 millones de dólares por encima del límite permitido.

Esto sugiere que la reestructuración de Mahomes es solo la primera de varias piezas que deberán moverse si el equipo desea ser competitivo en el mercado de fichajes. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un "precio" futuro: debido a que el dinero se prorratea en los años restantes del acuerdo, el tres veces campeón del Super Bowl tendrá un impacto salarial masivo de más de 85 millones de dólares en 2027. Como dicen en la NFL, Kansas City ha decidido "patear el bote" hacia adelante para intentar ganar hoy.

La recuperación del líder

Más allá del dinero, la verdadera preocupación en Kansas City reside en la salud de su mariscal de campo. Mahomes se encuentra actualmente en pleno proceso de rehabilitación tras someterse a una cirugía para reparar dos ligamentos rotos en su rodilla izquierda, incluyendo el ligamento cruzado anterior (LCA).

El optimismo, no obstante, se mantiene alto. El objetivo del jugador es estar totalmente recuperado para saltar al campo en la Semana 1 de la temporada 2026. Su presencia es vital para una organización que viene de un año inusualmente amargo.

Un año para el olvido y la urgencia de volver

La urgencia por reconstruir la plantilla no es casualidad. La temporada pasada, los Chiefs se perdieron los playoffs por primera vez desde 2014, poniendo fin a una de las rachas de dominio más impresionantes en la historia moderna de la liga.

La combinación de la lesión de Mahomes y un elenco de apoyo que no estuvo a la altura dejó a Kansas City fuera de la fiesta de enero. Con esta reestructuración, la gerencia envía un mensaje claro: están dispuestos a hipotecar parte del futuro con tal de rodear a su estrella de las piezas necesarias para devolver el trofeo Vince Lombardi a Missouri lo antes posible.