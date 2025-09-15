Owen Cooper: el actor que con 15 años hizo historia en los Premios Emmy

Suscríbete a nuestros canales

El joven actor británico, Owen Cooper, protagonizó una de las sorpresas más celebradas de los Premios Emmy 2025, al llevarse el galardón a “Mejor Actor de Reparto” en una miniserie o película limitada por su impactante interpretación en “Adolescencia”.

A sus 15 años, rompió barreras, derribó récords de más de medio siglo y dejó claro que el futuro de la pantalla se está reescribiendo. “Yo no era nada hace tres años”, fueron parte de las palabras del chico cuando recibió el preciado reconocimiento.

Owen Cooper anota un récord en su historial

Cooper, el chico que da vida a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, se convirtió este 14 de septiembre en el actor más joven en ganar un Emmy en esa categoría.

El récord anterior lo tenía Scott Jacoby, quien a los 16 años se alzó con el Emmy por “That Certain Summer” en 1973. El británico lo consiguió con el vértigo de su papel, la crudeza del guion y una interpretación que para muchos críticos quedó grabada como memorable.

Discurso de agradecimiento

Al recibir el Emmy, el actor no ocultó su asombro. En su discurso habló de lo surrealista que todo parecía, de empezar clases de actuación hace apenas unos años, de no imaginarse nunca él mismo en Los Ángeles ni con una estatuilla dorada en las manos.

Pero también enfatizó lo clave que ha sido salir de su zona de confort: aceptar retos, apostar por escenas difíciles, dejar espacio a la vulnerabilidad.

Y aunque el premio lleve su nombre, Owen fue claro al agradecer al equipo completo, es decir: al guion, a la dirección, al reparto, a la producción detrás de cámaras.

"Adolescencia": más que un crimen, un grito de realidad

La serie de Netflix ha sido señalada como uno de los fenómenos del año no solo por su trama, sino por su estilo narrativo. Cada episodio está filmado en un solo plano secuencia continuo, lo que aumenta la tensión, la inmersión y obliga a los actores a estar siempre al filo del pulso emocional.

En “Adolescencia”, la historia detrás del crimen se convierte en un espejo oscuro: los secretos familiares, la culpa, la soledad, la influencia de las redes y los espacios digitales, y los silencios que pesan más que las propias palabras.

Jamie, el personaje de Cooper, no es solo víctima o acusado; es un joven atrapado entre el deseo de ser escuchado y la sombra de lo que las personas esperan que sea. Esa ambigüedad es lo que hace que su actuación haya molestado, emocionado y, finalmente, justificado el premio.