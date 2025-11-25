David Bisbal sorprende en el metro de Madrid con “Mi burrito sabanero”

Suscríbete a nuestros canales

El cantante almeriense, David Bisbal, protagonizó este martes uno de los momentos más mágicos de la temporada navideña, como lo ha hecho en años anteriores.

Bisbal apareció por sorpresa en la estación de Sol del Metro de Madrid para dar un mini concierto improvisado. La navidad llegó al suburbano madrileño con su voz potente y su espíritu jaranero, justo antes de inaugurar el llamado “Tren de la Navidad”.

Foto: EFE

David Bisbal y sus villancicos

A eso de las 11:00 de la mañana, los viajeros que transitaban por la estación céntrica de Sol no podían creer lo que veían. Bisbal subió a un pequeño escenario, ubicado en el vestíbulo, y entonó varios de los clásicos de su álbum navideño “Todo es posible en Navidad”.

Comenzó con el tema que da nombre al disco, siguió con “Los peces en el río” y, por supuesto, sorprendió con una versión festiva de “Mi Burrito Sabanero”, un clásico venezolano. Para cerrar con broche de oro, emocionó con su icónica “Ave María”.

Tren de la Navidad en Madrid

Con el miniconcierto como previa perfecta, Bisbal bajó al andén de la línea 3 para inaugurar oficialmente el “Tren de la Navidad”, una decoración festiva que operará hasta el 6 de enero.

A bordo del tren especialmente ambientado con vinilos, luces y motivos navideños, subió junto a los primeros viajeros en un recorrido hasta la estación de Plaza de España.

Durante el trayecto, el cantante se detuvo a charlar con los pasajeros, generando un momento muy cálido y auténtico, alejado del glamour típico de los grandes conciertos.

Asimismo, recordó que hace más de dos décadas llegó a Madrid con sueños, y que muchas de sus primeras experiencias incluyeron viajes por el metro. “Aquí por donde viajaba para buscar mi sueño”, confesó, emocionado.

Además, estuvo acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien celebró la iniciativa como un éxito para la ciudad y para el espíritu navideño.