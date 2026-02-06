La pieza que habría asegurado el campeonato de Golden State y que jamás pudieron conseguir

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha paralizado los despachos de la NBA, los Golden State Warriors han tomado una decisión que podría definir el éxito o el fracaso de la organización en la era post-dinastía.

Según fuentes internas de la liga, la directiva liderada por Mike Dunleavy Jr. ha decidido congelar de forma indefinida las negociaciones avanzadas con los Memphis Grizzlies por el pívot Jaren Jackson Jr., con el objetivo de destinar todos sus recursos y capital de Draft al posible fichaje de la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

La Pieza que Falta: El Dilema Jackson Jr.

Hasta hace apenas unos días, el nombre de Jaren Jackson Jr. (JJJ) era el que más fuerza cobraba en los pasillos del Chase Center. El perfil del ex Jugador Defensivo del Año encajaba como un guante en el esquema de Steve Kerr: un protector de aro con movilidad exterior y capacidad para espaciar la cancha con su tiro de tres puntos.

Las conversaciones entre Warriors y Grizzlies estaban tan avanzadas que se llegó a discutir un paquete que incluía múltiples primeras rondas y talento joven.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando los rumores sobre el descontento de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee pasaron de ser una posibilidad remota a una realidad inminente en este mercado de 2026.

Todo al "Griego": La Ambición de un Último Gran Título

La decisión de los Warriors de abandonar la mesa de negociación por Jackson Jr. no es una crítica a su talento, sino una declaración de intenciones. La organización entiende que, para maximizar los últimos años competitivos de Stephen Curry, no basta con una pieza complementaria de élite; se necesita un movimiento sísmico.

"En Golden State, la prioridad absoluta es Giannis", afirma un analista de la cadena ESPN. "Saben que Jackson Jr. es una opción de Plan A, pero Giannis es el Plan S: la Superestrella que te garantiza volver a ser favorito al anillo de inmediato".

El Riesgo del Mercado: Utah Jazz Aprovecha la Oportunidad

Este cambio de enfoque ha tenido consecuencias inmediatas en la Conferencia Oeste. Al retirar su oferta, los Warriors dejaron el camino libre para que otras franquicias entraran en escena.

El Utah Jazz, actuando con rapidez, ha capitalizado este vacío, cerrando finalmente un acuerdo masivo con los Grizzlies para hacerse con los servicios de Jaren Jackson Jr., dejando a San Francisco sin su "Plan B" de seguridad.