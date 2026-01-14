Boston Celtics interesados en esta figura de Memphis Grizzlies

Suscríbete a nuestros canales

En lo que podría convertirse en el movimiento definitivo para consolidar una dinastía, los Boston Celtics han puesto sus ojos en el ex Jugador Defensivo del Año, Jaren Jackson Jr. Según informes de Matt Moore, múltiples fuentes de la liga confirman que el interés de la franquicia de Massachusetts no es solo superficial: a los Celtics les "encantaría" incorporar al pívot de los Memphis Grizzlies a su ya estelar rotación.

Un secreto a voces en los pasillos de la NBA

Lo que durante meses se consideró un rumor difuso ("susurrado en el viento", según las fuentes) ha cobrado fuerza de cara al cierre de mercado. La gerencia de Boston, liderada por Brad Stevens, parece estar buscando la pieza final que garantice la protección del aro y la versatilidad defensiva a largo plazo, especialmente considerando la edad y el historial físico de sus actuales hombres altos.

Jackson Jr., conocido por su capacidad de intimidación y su alcance para anotar desde el perímetro, representa el prototipo de jugador que encaja a la perfección en la filosofía de Joe Mazzulla. Su llegada a Boston crearía, sobre el papel, una de las defensas más aterradoras en la historia moderna de la liga.

La oferta de Boston: Un festín de capital de Draft y talento joven

La gran interrogante que circula por las oficinas de la liga es si Boston tiene los activos necesarios para convencer a Memphis de desprenderse de su ancla defensiva.

El paquete que los Celtics están preparando sería, por definición, "pesado en selecciones de Draft". Boston cuenta con un arsenal de futuras rondas que podrían ser vitales para unos Grizzlies que parecen estar coqueteando con la idea de una reconstrucción total o un "reinicio" estratégico.

Además de los picks, el paquete incluiría:

Hugo González: El joven talento español, cuya proyección internacional lo convierte en una pieza de cambio sumamente atractiva para un equipo que empieza de cero.

Jordan Walsh: Un especialista defensivo joven con un contrato manejable y un techo de crecimiento que encaja en una línea de tiempo de reconstrucción.

Contratos transferibles: Piezas salariales que permitirían cuadrar la ingeniería financiera de la operación sin comprometer la flexibilidad de Memphis.

El dilema de Memphis: ¿Vender ahora o esperar?

Para los Memphis Grizzlies, la decisión no es sencilla. Bajo las órdenes del nuevo entrenador Tuomas Iisalo, el equipo está evaluando el encaje de Jackson Jr. junto al gigante Zach Edey. La pregunta que se hacen los ejecutivos es: ¿Será el valor de Jaren mayor dentro de un año tras jugar junto a Edey, o su cotización bajará si el experimento no funciona?

Si Memphis siente que el ciclo actual con el núcleo actual ha tocado techo, aceptar una oferta cargada de selecciones de Boston podría ser el camino más rápido para volver a la cima en unos años. Sin embargo, surge la duda de si alguna otra franquicia de la NBA podría superar la oferta de los Celtics, provocando una guerra de pujas por el pívot.