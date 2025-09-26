Tras enjambre de sismos, Inameh pronostica nubosidad y lluvia en estas regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

Luego del reciente enjambre de sismos reportado en diversas regiones de Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un nuevo pronóstico climático. En su informe, advirtió que se esperan condiciones de nubosidad y lluvias en buena parte del territorio nacional, lo que podría generar preocupación en la población que ya permanece atenta por la actividad sísmica.

De acuerdo con el organismo, la mañana presentará un cielo mayormente despejado en gran parte del país. Sin embargo, se anticipan áreas con nubes y lluvias débiles en:

Bolívar

Amazonas

Miranda

Distrito Capital

Aragua

Carabobo

Guárico

Zulia y los Andes

Aumento de nubosidad en la tarde y noche

El Inameh advirtió que durante el resto del día habrá un incremento de la nubosidad. Esto traerá precipitaciones de diferente intensidad, algunas con descargas eléctricas en:

Guayana Esequiba

Bolívar

Amazonas

Llanos Centrales y Occidentales

Región Andina

Lago de Maracaibo

En la capital del país se espera un inicio de jornada con cielo parcialmente cubierto y posibles lloviznas. A partir del mediodía, se prevé el desarrollo de nubes que podrían generar lluvias de intensidad moderada, asimismo, la temperatura se mantendrá con valores cercanos a los 30°C en las horas más cálidas y 18°C en la madrugada.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los habitantes tomar medidas de prevención, en especial en zonas propensas a inundaciones o con mayor riesgo por tormentas eléctricas. Entre las sugerencias destacan: