Así está la situación con las transferencias Zelle desde Venezuela

No es la primera vez que una entidad bancaria estadounidense toma este tipo de regulaciones, puesto que en el 2020 Wells Fargo tomó la decisión de suspender el uso del servicio desde Venezuela, alegando “Uso inconsistente” del método de envío de dinero.

Ahora a la lista, se le suma la corporación Chase Bank, quien en días recientes informó la prohibición del método de envío de dinero instantáneo desde Venezuela.

No obstante, las operaciones en general mediante la plataforma no han sido suspendidas del todo, puesto que la compañía propietaria del servicio aún no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco lo han hecho las autoridades estadounidenses.

Asimismo, aunque la decisión fue compartida de manera directa mediante el sitio oficial de Chase, la suspensión de las operaciones instantáneas aún no ha sido formalizada. Caso contrario a lo ocurrido en el 2020, dado que Wells si oficializó su restricción.

Por lo que se especula que la noticia emitida por la Oficina de Control de Activos relacionada al funcionamiento del servicio hasta el 30 de este mes puede ser falsa.