Semana Santa 2024: Conozca las actividades programadas en Caracas

Recientemente, la Arquidiócesis de Caracas difundió el cronograma de actividades que llevará a cabo la Iglesia Católica durante esta Semana Santa 2024 en Caracas.

“Con Misa y Concierto finaliza la #Cuaresma en la histórica Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de La Hoyada, #Caracas, regentada por los Frailes Dominicos”, reseña el texto que acompaña la publicación.

En este sentido, los palmeros de Chacao realizaron la tradicional bajada de la palma desde el Parque Nacional Waraira Repano y procedieron a entregarlas a los feligreses. Mientras que para este Lunes Santo, se desarrollará un Vía Crucis viviente a las 4:30 PM y una eucaristía a las 6:00 PM en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro de la ciudad.

El día martes se tiene prevista una misa y administración de la Unción de los enfermos y ancianos a las 5:00 PM.

Miércoles Santo

Para este día, los feligreses disfrutarán de una agenda nutrida que contempla varias eucaristías, la primera a las 8:00 AM, luego a las 5:00 PM y concluye con la Procesión del Nazareno de San Pablo.

Por su parte, el presbítero Armelim de Sousa, Vicaro General de la Arquidiócesis de Caracas y párroco rector de la Basílica de Santa Teresa informó que los devotos tendrán la posibilidad de asistir a alguna de las 11 misas programadas a partir de las 12:00 AM, tanto en la Basílica Santa Ana como en la Iglesia Santa Teresa. No obstante, la Arquidiócesis de Caracas no detalló el horario de cada una.

Cabe destacar que a las 5:00 PM se efectuará una misa presidida por el cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de Caracas. Al finalizar la eucaristía, los feligreses acompañarán al Nazareno de San Pablo en una procesión desde la plaza Diego Ibarra hasta la esquina de Cruz Verde.

Jueves Santo

Durante el Jueves Santo tendrá lugar la Misa Crismal en la Catedral de Caracas a partir de las 9:00 AM. Luego, será la Celebración de la Cena del Señor y la respectiva Procesión del Monumento, desde las 5:00 PM.

Finalizando la jornada a las 7:30 PM se realizará la Adoración al Santísimo.

Viernes Santo

En el marco de la Adoración al Santísimo y la Pasión del Señor la programación está prevista de la siguiente manera:

7:00 AM: Laudes de los Frailes Dominicos.

8:00 AM: El apostolado del Santísimo Sacramento efectuarán una oración al Sagrado Corazón de Jesús y la cofradía.

9:00 AM: archicofradía del Rosario.

10:00 AM: Legión de María.

11:00 AM: Cáritas de San Martín.

12:00 PM: Niños, adolescentes y catequistas.

1:00 PM: Cofradía de Nuestra Señora de Coromoto.

5:00 PM: Celebración de la Pasión de Señor y la Adoración de la Cruz.

6:30 PM: Procesión de la Dolorosa.

Sábado Santo

La celebración de la Resurrección del Señor será a las 6:00 PM con la solemne Vigilia Pascual.

Domingo Santo

A las 11:00 Am se hará una misa con motivo de la Pascua de Resurrección.

Recomendaciones

La Arquidiócesis de Caracas exhortó a la feligresía a tomar en consideración algunos aspectos tales como:

-En el Triduo Pascual que comprende el Jueves, Viernes y Sábado Santo no hay eucaristías, por lo tanto no se anotan difuntos.

-Para la Vigilia Pascual llevar su respectiva vela y aquellos que deseen bendecir el agua sólo se permitirá el ingreso de envases de plástico.

-Finalmente, las confesiones serán una hora previa a la solemne eucaristía.