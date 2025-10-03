Ruta nocturna por la paz honra el legado del Beato José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El Santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la oficina de Vicepostulación de la causa de Canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros invitan a una “Ruta Nocturna por la Paz” especial, este sábado 4 de octubre a las 6:00 p.m., honrando la vida del "Médico de los Pobres" en la víspera de su próxima canonización, el 19 de octubre de 2025.

Unidos por José Gregorio

El recorrido, que saldrá desde la Iglesia Divina Pastora, busca rememorar los pasos que el Dr. José Gregorio Hernández solía dar a diario, convirtiendo un camino de fe en un sendero de luz.

El Padre Gerardino Baracchini, Párroco del Santuario de La Candelaria y Vicepostulador de la causa, extiende una cordial invitación: “Invitamos a la feligresía a que nos acompañe en esta actividad con la vela azul y blanca, encendida. Hagamos de este recorrido un camino de luz, que siga encendiendo en amor, oración y familia a todo el pueblo creyente que espera su canonización”.

La ruta seguirá los siguientes puntos emblemáticos en la vida del futuro santo: Iglesia Divina Pastora, Casa Museo José Gregorio Hernández; Hospital Vargas, lugar donde ejerció su profesión; Siervas del Santísimo, Casa Madre de la orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles; Plaza Bolívar de Caracas; Iglesia de La Candelaria, donde reposan sus restos.

La participación de la comunidad en esta ruta fortalece el espíritu de unión y esperanza, preparando los corazones para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela.