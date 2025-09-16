Reportan fuerte bajón del servicio eléctrico en Caracas y otros estados

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles 16 de septiembre los usuarios de las redes sociales reportaron un fuerte bajón del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas y en al menos otros cinco estados de la región central.

Los usuarios comenzaron a publicar la falla eléctrica en las redes sociales a partir de las 4:50 de la tarde. Entre los estados donde se generó la fluctuación fueron:

La Guaira

Miranda

Carabobo

Aragua

Apure

Falcón

Guárico

Mientras que en Caracas las zonas que reportaron la fuerte fluctuación del servicio eléctrico fueron: Catia, San Martín, El Paraíso, La Vega, San Martín, San Juan, San Bernardino, parte de Baruta y El Hatillo.

Recordemos que el pasado viernes 22 de agosto se generó un gran apagón del servicio por más de tres horas, luego de una falla en una línea de alimentación en la región central.