Nacionales

Reportan fuerte bajón del servicio eléctrico en Caracas y otros estados

Las fluctuaciones eléctricas en la capital de la República se empezaron a generar durante la fuertes precipitaciones de este miércoles 

Por Wandor Dumont
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 06:01 pm
Reportan fuerte bajón del servicio eléctrico en Caracas y otros estados
Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles 16 de septiembre los usuarios de las redes sociales reportaron un fuerte bajón del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas y en al menos otros cinco estados de la región central.

Los usuarios comenzaron a publicar la falla eléctrica en las redes sociales a partir de las 4:50 de la tarde. Entre los estados donde se generó la fluctuación fueron:

  • La Guaira
  • Miranda
  • Carabobo
  • Aragua
  • Apure
  • Falcón
  • Guárico

Mientras que en Caracas las zonas que reportaron la fuerte fluctuación del servicio eléctrico fueron: Catia, San Martín, El Paraíso, La Vega, San Martín, San Juan, San Bernardino, parte de Baruta y El Hatillo.

Recordemos que el pasado viernes 22 de agosto se generó un gran apagón del servicio por más de tres horas, luego de una falla en una línea de alimentación en la región central. 

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Shohei Ohtani Carlos Mendoza
Martes 16 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Nacionales