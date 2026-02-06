Serie de las Américas

Próximos juegos de la Serie de las Américas en vivo y gratis

La Serie de las Américas continúa encendiendo la pasión del beisbol y tú puedes disfrutar estos juegos por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 06:50 pm
Próximos juegos de la Serie de las Américas en vivo y gratis
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Serie de las Américas puede verse por Meridiano Televisión gratis en señal abierta, o en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go.

Este prestigioso torneo reúne a los campeones y representantes de las ligas profesionales de Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y Venezuela, en una competencia organizada por la Asociación de Beisbol de las Américas. El certamen se disputa hasta el 13 de febrero, consolidándose como una vitrina del talento regional y del crecimiento del béisbol en el continente.

Próximos juegos por Meridiano Televisión

Disfruta la intensidad de cada partido con los próximos juegos Meridiano Televisión:

Sábado 7 de febrero – 7:30 p.m.
Cuba vs Venezuela

Lunes 9 de febrero – 1:30 p.m.
Curazao vs Cuba

Martes 10 de febrero – 7:30 p.m.
Venezuela vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m.
Cuba vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m.
Venezuela vs Curazao

La Serie de las Américas se vive aquí. No te pierdas ningún inning y vive la experiencia completa con la mejor cobertura, análisis y narración que solo Meridiano Televisión puede ofrecer. ¡El canal de los especialistas en deportes!

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Sabado 07 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios