Próximos juegos de la Serie de las Américas en vivo y gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Serie de las Américas puede verse por Meridiano Televisión gratis en señal abierta, o en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go.

Este prestigioso torneo reúne a los campeones y representantes de las ligas profesionales de Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y Venezuela, en una competencia organizada por la Asociación de Beisbol de las Américas. El certamen se disputa hasta el 13 de febrero, consolidándose como una vitrina del talento regional y del crecimiento del béisbol en el continente.

Próximos juegos por Meridiano Televisión

Disfruta la intensidad de cada partido con los próximos juegos Meridiano Televisión:

Sábado 7 de febrero – 7:30 p.m.

Cuba vs Venezuela

Lunes 9 de febrero – 1:30 p.m.

Curazao vs Cuba

Martes 10 de febrero – 7:30 p.m.

Venezuela vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m.

Cuba vs Colombia

Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m.

Venezuela vs Curazao

La Serie de las Américas se vive aquí. No te pierdas ningún inning y vive la experiencia completa con la mejor cobertura, análisis y narración que solo Meridiano Televisión puede ofrecer. ¡El canal de los especialistas en deportes!