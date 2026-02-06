Próximos juegos de la Serie de las Américas en vivo y gratis

Por Andrea Matos Viveiros
La Serie de las Américas puede verse por Meridiano Televisión gratis en señal abierta, o en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUnoGo y ABA TV Go.
Este prestigioso torneo reúne a los campeones y representantes de las ligas profesionales de Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y Venezuela, en una competencia organizada por la Asociación de Beisbol de las Américas. El certamen se disputa hasta el 13 de febrero, consolidándose como una vitrina del talento regional y del crecimiento del béisbol en el continente.
Próximos juegos por Meridiano Televisión
Disfruta la intensidad de cada partido con los próximos juegos Meridiano Televisión:
Sábado 7 de febrero – 7:30 p.m.
Cuba vs Venezuela
Lunes 9 de febrero – 1:30 p.m.
Curazao vs Cuba
Martes 10 de febrero – 7:30 p.m.
Venezuela vs Colombia
Miércoles 11 de febrero – 4:40 p.m.
Cuba vs Colombia
Miércoles 11 de febrero – 7:30 p.m.
Venezuela vs Curazao
La Serie de las Américas se vive aquí. No te pierdas ningún inning y vive la experiencia completa con la mejor cobertura, análisis y narración que solo Meridiano Televisión puede ofrecer. ¡El canal de los especialistas en deportes!