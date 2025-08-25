Italcambio: Conozca cómo agendar su cita y acceder a la compra de divisas fácilmente

Suscríbete a nuestros canales

La casa de cambio Italcambio ha establecido un mecanismo digital que permite a los usuarios acceder a divisas de forma segura y regulada en Venezuela, no obstante, para llevar a cabo este trámite, resulta indispensable agendar una cita previa en la página web oficial de la institución.

Pasos para solicitar la cita en Italcambio

El procedimiento se realiza exclusivamente en el portal www.italcambio.com, donde los interesados deben ingresar al apartado “Solicitar cita”. Allí, es necesario completar un registro con los datos personales y verificar que la información sea correcta, un detalle importante es guardar el código OTP generado, ya que servirá como clave de acceso en futuras operaciones.

Requisitos básicos del registro:

Ingresar al portal web oficial. Seleccionar el módulo de citas. Completar el formulario con los datos solicitados. Verificar la información y guardar el código OTP.

Horario y condiciones de acceso

El sistema de citas de Italcambio solo está disponible en un horario establecido: de lunes a viernes, entre las 7:00 pm y 9:00 pm. Es obligatorio reservar la cita con un día de anticipación, salvo los viernes, cuando se habilita la opción de agendar para sábado, domingo y lunes, lo que permite mayor flexibilidad a los usuarios.

Tras completar el proceso en línea, el interesado debe acudir personalmente a la agencia asignada en la fecha pautada. Es fundamental llevar la notificación de la cita generada en el sistema, ya que esta sirve como comprobante para que se pueda autorizar la compra de divisas.

Montos y métodos de pago

En cuanto a las condiciones financieras, la compra mensual de divisas en Italcambio está limitada a un mínimo de 20 dólares y un máximo de 100 dólares por persona. Para facilitar la transacción, la institución ofrece varias modalidades de pago: