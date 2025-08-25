Alex Popow Jr con la misión de recuperar posiciones en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

Caracas.- Con el objetivo fundamental de recuperar sensaciones y acercarse a los punteros del campeonato, el piloto venezolano Alex Popow Jr afronta el desafío de encarar las válidas 11, 12 y 13 del calendario de la categoría F4 del automovilismo estadounidense, en una pista que no conoce, pero en la que aspira a subir de nuevo al podio.

Este trío de carreras se disputarán este fin de semana en el Canadian Tire Motorsport Park, en Bowmanville Ontario, en una parada de velocidad en la que también estarán presentes especialistas en las clases Ligier JFC y Fórmula Regional Americas.

“No conozco la pista, solamente en simulador, pero creo que si las cosas marchan según lo planeado, no tendremos problemas para disputar los puestos de punta”, dijo el piloto de 19 años.

Popow Jr viene de una accidentada jornada de carreras en el Motorsport Park de Nueva Jarsey, en la cual solo pudo sumar 12 puntos, por lo que se descolgó en la clasificación de pilotos de la categoría.

El líder de la tabla es el estadounidense Cooper Shipman con 173,5 puntos, seguido de Kekai Hauanio quien acumula 156,5 unidades. El tercero en discordia es el venezolano con 129 puntos.

Es de destacar que Popow Jr fue el piloto más rápido en Nueva Jersey, tanto en las prácticas libres (1:18.308) como en la clasificación (1:18.884), por lo que logró la pole position, sin embargo, en la primera carrera protagonizó un incidente que sentenció su destino en la parada automovilística.

“A pesar de este percance, mi equipo MLT Motorsport está muy contento con mi desempeño en general y así me lo han hecho saber. Yo por mi parte sigo muy motivado, con la intención de ganar el mayor número de carreras posible de aquí hasta el final. Los punteros me llevan buena ventaja, pero cualquier cosa puede pasar en las carreras”, dijo Popow Jr antes de iniciar una jornada de prácticas con miras al Gran Premio de Canadá.