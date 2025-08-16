Instagram lanza función Repost para compartir publicaciones directamente desde tu feed (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Instagram ha dado un paso firme para revitalizar su oferta social y dinámica con una actualización clave: la función Instagram Repost. Esta herramienta permite a los usuarios volver a publicar en su propio perfil contenido (publicaciones o reels) creado por otros, de forma integral y sin trucos externos. Simultáneamente, la red social introduce nuevas formas de compartir ubicación y contenido cercano, consolidando su apuesta por una plataforma más conectada e interactiva.

Cómo funciona Instagram Repost

Con este sistema nativo, los usuarios ahora pueden compartir publicaciones o reels públicos en su feed sin necesidad de capturas de pantalla ni apps de terceros. El procedimiento es simple:

Identifica en tu feed o en el apartado de reels una publicación pública que quieras repostear. Toca el ícono de Repost —dos flechas formando un cuadrado— que aparece entre los controles del post. Después de tocar Repost, puedes añadir un pie de foto (caption) para aportar contexto, tu opinión o interacciones personales. Confirma y el contenido se publica en tu feed, mantiene crédito al autor original (como un retweet en X) y conserva la estructura visual original.

Al repostear, el contenido también aparece en una nueva pestaña dentro de tu perfil llamada “Reposts”, ubicada junto a Publicaciones, Reels y Etiquetado. Esta separación permite no saturar tu feed principal y conservar claridad en tu identidad visual.

Además, si alguien repostea tu contenido, Instagram lo potencia: lo recomienda en los feeds de sus seguidores, incluso si esos no te siguen directamente, lo que se convierte en un aliciente para aumentar la visibilidad orgánica. La plataforma también resalta que el algoritmo considera los reposts como señal de relevancia, al igual que “me gusta” o comentarios.

Implicaciones para creadores, marcas y usuarios

Esta actualización supone un cambio significativo en la estrategia de contenido para distintos actores:

Creadores y marcas obtienen mayor alcance orgánico y visibilidad. La función permite difundir contenido sin inversión de pauta y analizar reposts como métrica de éxito.

Contenido generado por usuarios (UGC) gana valor: compartir testimonios, creatividades o colaboraciones se vuelve más fácil y con reconocimiento automático.

Usuarios comunes encuentran una nueva vía para curar e interactuar con contenido que les inspira, sin complicaciones técnicas.

Desafíos emergen: una cuenta excesivamente enfocada en reposts, sin contenido original (más de 10 reposts sin original en 30 días), podría ver reducido su alcance.

Asimismo, esta función responde directamente a la necesidad de potenciar la interacción social, algo que había disminuido con el auge de contenidos comerciales e influencers, justo cuando Instagram busca retomar su esencia como espacio de descubrimiento y conexión.