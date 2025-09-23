Así luce por dentro el moderno Hotel Gran Cacique Maiquetía, inaugurado por el presidente

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro inauguró el Hotel Gran Cacique Maiquetía, un moderno complejo de cinco estrellas ubicado a pocos metros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Cabe destacar que la apertura se realizó en el marco de la Semana Mundial del Turismo, destacando la importancia de este sector como motor económico para Venezuela.

Durante el acto, el mandatario resaltó que el turismo será un pilar para la nueva economía nacional. Subrayó que la mayor fortaleza del país es la calidez de su gente y aseguró que obras como esta buscan atraer visitantes internacionales y fortalecer el flujo turístico en La Guaira, una de las principales puertas de entrada al país.

Significado cultural del proyecto

El nombre Gran Cacique Maiquetía rinde homenaje a un líder indígena que resistió la colonización, lo que dota al proyecto de un profundo valor histórico y cultural. Según Maduro, la inauguración reafirma la identidad venezolana y conecta el turismo con las raíces de la nación.

El hotel cuenta con un diseño arquitectónico moderno y exhibe obras de artistas venezolanos que evocan la estética de los pueblos originarios. Entre sus principales atractivos destacan:

Espacios decorados con temática indígena.

Obras de arte exclusivas de creadores nacionales.

Instalaciones de lujo pensadas para el confort del huésped.

El proyecto fue posible gracias a la cooperación entre el Ministerio para el Turismo y el Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP). Esta alianza permitió modernizar la infraestructura, optimizar los servicios y garantizar un estándar internacional en la atención al visitante.