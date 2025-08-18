Supernova Strikers: Así fue el golpe letal con el que Mario Bautista noqueó a Westcol (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La noche del último domingo quedó marcada por un momento inesperado en el ring del evento Supernova Striker cuando el cantante mexicano Mario Bautista conectó una combinación letal que noqueó al streamer colombiano Westcol. El desenlace llegó tras un intercambio veloz: el golpe inicial desequilibró a su rival, quien al intentar retroceder no logró sostenerse y terminó cayendo fulminado a la lona.

La combinación que fulminó a Westcol

El combate generó gran expectativa debido a que enfrentaba a dos figuras del entretenimiento que dieron el salto al boxeo. Bautista mostró desde el inicio una estrategia clara: presión constante y búsqueda de ángulos para impactar.

En la secuencia definitiva, lanzó una izquierda recta que descolocó a Westcol y, sin darle respiro, remató con un golpe de derecha que entró limpio. El streamer colombiano no consiguió reaccionar y, al retroceder, perdió el equilibrio antes de desplomarse sobre la lona, decretando un nocaut sin apelaciones.

La lesión que complica el futuro del streamer

Más allá del espectáculo deportivo y mediático, la atención rápidamente se trasladó al estado de salud de Westcol. Tras la caída, fue atendido por el equipo médico y trasladado en camilla mientras se evidenciaba dolor en su hombro. Posteriormente se confirmó que el colombiano sufrió una lesión que lo obligará a pasar por quirófano en los próximos días para reparar el daño.

El diagnóstico supone un obstáculo importante para el creador de contenido, quien había aceptado este reto con gran ilusión y preparación. La operación se presenta como necesaria para evitar secuelas que puedan ocasionar problemas en su día a día frente a las cámaras y transmisiones en vivo.

Para Mario Bautista, la victoria representa un espaldarazo a su incursión en los cuadriláteros. El cantante mexicano, conocido por su trayectoria musical en el pop urbano, sorprendió a muchos al mostrar disciplina, resistencia y una pegada contundente en esta faceta deportiva.